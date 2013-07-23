В Україні знизилася смертність від хвороб, зумовлених СНІДом

В Україні за результатами першого півріччя на 12% знизився рівень смертності від захворювань, зумовлених СНІДом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань.

Так, за перші шість місяців поточного року зафіксовано 1 тис. 802 випадків смертей від захворювань, зумовлених СНІДом, тоді як за аналогічний період минулого року ця цифра становила 2039 осіб.

«Це свідчить про правильність напрямків державної політики протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, зокрема, щодо визначення одним із пріоритетних забезпечення доступу ВІЛ-інфікованих пацієнтів до антиретровірусної терапії», - переконані у Держслужбі соцзахворювань.

За даними відомства, станом на початок липня поточного року діагноз СНІД встановлено у 5 162 ВІЛ-інфікованих осіб, а показник захворюваності на СНІД залишився на рівні першого півріччя 2012 року і склав 11,3 на 100 тис. населення, що підкреслює сталість тенденції до стабілізації епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції в Україні.

Разом із тим, визнали в Держслужбі соцзахворювань, загальна епідемічна картина ще залишається напруженою, оскільки продовжується поширення ВІЛ серед населення. За шість місяців 2013 року в Україні зареєстровано 10 тис. 727 випадків ВІЛ-інфекції. Рівень захворюваності на ВІЛ досяг позначки 23,5 проти 21,9 на 100 тис. населення, які були зафіксовані у минулому році.