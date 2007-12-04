На Волині впровадять Програму боротьби з онкозахворюваннями

На Волині впроваджуватиметься Програма боротьби з онкологічними захворюваннями.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні інформації та зв`язків з громадськістю Волинської облдержадміністрації, днями тимчасово виконуючий обов’язки голови ОДА Микола РОМАНЮК підписав Програму боротьби з онкологічними захворюваннями в області.

Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на Волині діятиме впродовж 2007-2016 рр. Обсяги її фінансування – 36 тис. 819 грн. Основна мета програми – поліпшити якість первинної і вторинної профілактики онкологічних захворювань, підвищити рівень одужання, зменшити рівень летальності онкологічних хворих, знизити показники смертності від злоякісних новоутворень деяких локалізацій.

Програма також передбачає поповнення обласного онкодиспансера сучасним діагностичним та лікувальним обладнанням і будівництво хірургічного корпусу, а у Володимирі-Волинському та Ковелі – створення хоспісів.

За даними волинських медиків, майже кожен 50-й волинянин хворіє на рак. Понад 16% летальних випадків в області пов`язані з раковими захворюваннями і поступаються за цим показником лише серцево-судинним захворюванням. Щороку на Волині виявляється 2,6-2,7 тисяч випадків злоякісних новоутворень. Помирає від них 1,7-1,8 тисяч онкохворих, 30-33% померлих - особи працездатного віку.

Серед причин, що призводять до такої ситуації, незадовільне фінансування галузі, низький рівень забезпечення діагностичною апаратурою лікувально-профілактичних закладів, низька онкограмотність населення, оскільки значна кількість онкохворих діагностується на запізнілих стадіях і, як наслідок, отримує затратне і малоефективне лікування.