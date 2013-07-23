Австралія вирішила питання щодо стерилізації недієздатних людей

Комітет австралійського сенату підняв питання стерилізації недієздатних людей. У результаті чиновники відмовилися ввести заборону на цю практику, але одночасно з тим, виступили за захист прав пацієнтів, пише The Sydney Morning Herald.

Тепер заборонено примусову незворотню стерилізацію у тих випадках, коли людина здатна сама прийняти рішення, або якщо в майбутньому ухвалення рішення можливо. Комітет не підтримав прямої заборони на стерилізацію без згоди, заявивши, що суди повинні мати можливість розглядати індивідуальні обставини кожної справи.

Закон про стерилізацію дуже різниться у різних регіонах країни, хоча в цілому для стерилізації без згоди потрібно рішення суду. Тим часом, при розгляді питання в розрахунок бралися свідчення батьків декількох недієздатних дівчат.

Батьки хотіли провести стерилізацію дочок, бо вважали, що ті не здатні доглядати за дитиною або через питання, що виникають у зв`язку з менструацією. Для їхні дочок це є травматичним досвідом. Відомо, що багато батьків відвозять своїх дітей за кордон, щоб провести там стерилізацію за спрощеною схемою.