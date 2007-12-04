Українські медики наживаються на хворобах пацієнтів?

Українська система охорони здоров’я – це кругова порука. Непотрібні процедури, аналізи та препарати призначаються як у державних, так і в приватник клініках.

Найчастіше зайві гроші пацієнт витрачає на додаткові аналізи, котрі не впливають на встановлення діагнозу, на додаткові дорогі ліки при наявності дешевших аналогів, на платні процедури: масаж, лікувальна фізкультура, ультразвукове обстеження та на додаткові огляди в інших лікарів, які теж вимагають додаткових аналізів та процедур.

Медична документація масово підробляється, кажуть експерти захисту прав і безпеки пацієнтів. Міністерство охорони здоров’я реагує на всі звернення і скарги громадян, якщо вони коректні й правильно оформлені.

ICTV