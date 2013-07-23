ТОП-7 корисних продуктів липня

На які продукти слід звернути свою увагу в середині літа, щоб наситити організм корисними речовинами.

Агрус

Ця ягода відмінно очищує організм від шлаків і токсинів Пектин, який у великій кількості міститься в агрусі, допомагає також вивести важкі метали і радіонукліди. Агрус дуже багатий вітаміном С, а ще вітамінами групи В і Р-сполуками. Допоможе при худненні, бо поліпшує обмін речовин.

Кінза

Ця зелень здатна виводити з організму шлаки, покращувати апетит і травлення. Крім того, її вітамінний склад допомагає підвищити імунітет і зміцнити стінки судин.

Буряк

Цей коренеплід служить для організму м`яким проносним, допомагаючи травленню. Крім того, багатий йодом, магнієм, кальцієм, калієм і залізом. Буряк має унікальну властивість - запобігає появі та росту злоякісних утворень в організмі.

Смородина

Ця ягода - лідер за вмістом вітаміну С, який робить нас стійкими до інфекцій, допомагає шкірі виглядати свіжо і зміцнює організм в цілому. Є в ній і інші вітаміни, такі як В, Р, Е, К. Смородина має протизапальну і сечогінну властивість.

Суниця

Ця ягода багата фолієвою кислотою, вітаміном С. Суниця захищає організм від раку, а також допомагає відновити зір. А достатній вміст вітамінів групи В допомагає суниці зміцнити серцево-судинну систему.

Малина

Малина допомагає поліпшити склад крові, а також нормалізувати її згортання через велику кількість заліза. Крім того, вона відмінно зміцнює капіляри. Усім нам відомо дію чаю з малиновим варенням - воно допомагає побороти застуду завдяки високому вмісту вітаміну С.

Кукурудза

Багата вітамінами групи В, вітаміном С, РР, фосфором, калієм, фтором, міддю і йодом. Її клітковина допомагає нашому організму швидше перетравлювати їжу і покращувати обмінні процеси в організмі.

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