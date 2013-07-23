Українців серед постраждалих внаслідок землетрусів у Китаї немає

Українців серед постраждалих внаслідок землетрусів у Китаї 22 липня немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

Він зазначив, що кількість загиблих станом на 22 липня становила 56 осіб, 392 поранено і 14 вважаються зниклими безвісти.

“За інформацією посольства, громадян України серед загиблих та постраждалих немає”, - сказав Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, унаслідок двох землетрусів, що сталися в Китаї 22 липня, загинуло близько 90 осіб, понад 800 осіб зазнали поранень. Стихія зруйнувала понад 9 тисяч будинків.