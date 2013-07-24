Україна може стати найбільшим виробником ГМ-продукції

Україна в перспективі 5-7 років може стати ключовим виробником ГМ-продукції на європейському континенті.

Це, у свою чергу, дозволить значно наростити обсяги експорту агропродукції, в першу чергу, кукурудзи. Така думка міститься в квартальному економічному прогнозі Ukrainian Economic Trends Forecast на III квартал 2013 року, підготовленому аналітичною групою Da Vinci AG.

У документі наголошується, що на сьогоднішній день лише п`ять європейських країн - Іспанія, Чехія, Словаччина, Румунія, Португалія - ​​вирощують ГМ-рослини. У 2012 році обсяг площ під даний посадковий матеріал збільшився на 11%.

При цьому, левова частка посівів припадає на Іспанію, там же і відбувається найбільш істотне зростання за рахунок збільшення посівів ГМ кукурудзи. Автори квартального прогнозу вважають, що в ЄС продовжуватиметься політика стримування нарощування площ під ГМ посадковий матеріал. У той же час збережеться тренд активного поширення ГМ виробництва за рахунок країн, що розвиваються.

«В даному контексті ринок України є вкрай цікавим для ключових виробників ГМ-продукції. Фактично необмежені можливості з лобіювання, відсутність належного державного контролю, кліматичні умови та активний розвиток агроринку відкриває значні перспективи для виробництва ГМО », - йдеться в документі.

Аналітики прогнозують активізацію лобістських зусиль на рівні виконавчої та законодавчої влади щодо створення умов максимального сприяння для повномасштабного розвитку індустрії виробництва ГМ продукції в Україні.