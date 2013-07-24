Збільшено виплати на дітей-інвалідів під опікою

Президент України Віктор Янукович підписав закон «Про внесення зміни до статті 18 Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми».

Як повідомляє прес-служба глави держави, це один з пакету законів, спрямованих на реалізацію нових соціальних ініціатив «Діти - майбутнє України» щодо збільшення розміру виплат державної допомоги на дітей-інвалідів.

Так, цим законом вносяться зміни, що передбачають визначення розміру виплати допомоги на дітей-інвалідів, над якими встановлено опіку чи піклування, на рівні не менше двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку без урахування державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів. Згідно з законом, 1612 дітей-інвалідів, над якими встановлено опіку чи піклування, отримуватимуть державну допомогу, збільшену на 894 грн.

Нині, відповідно до чинної норми статті 18 закону «Про державну допомогу сім`ям з дітьми», на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, над якими встановлено опіку чи піклування, передбачено виплату державної допомоги у розмірі двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.

Проте, незважаючи на положення статті 10 закону «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», яким встановлено, що соціальна допомога призначається і виплачується на дітей-інвалідів віком до 18 років незалежно від одержання інших видів допомоги, вказана допомога вираховується із державної допомоги, встановленої на дітей-інвалідів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, над якими встановлено опіку чи піклування.

Закон було внесено Президентом України до Верховної Ради як невідкладний. Він набуває чинності з наступного дня після опублікування.