На авто для центрів екстреної меддопомоги виділено понад 900 млн

Президент України Віктор Янукович підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» №395-VII.

Як повідомляє прес-служба глави держави, законом запроваджується нова бюджетна програма «Розвиток служби екстреної медичної допомоги (придбання медичного автотранспорту) для закладів охорони здоров`я України», за якою Міністерству охорони здоров`я України спрямовується на її фінансування 922 млн грн.

«Президент неодноразово наголошував на необхідності кардинального переоснащення системи екстреної медичної допомоги, зокрема, забезпечення заміни морально і технічно застарілих автомобілів швидкої медичної допомоги.

Кошти, передбачені змінами до державного бюджету України, дозволять виконати поставлене главою держави завдання - закупити і поставити у регіони України більш як 1 тис. спеціалізованих автомобілів для центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», - сказано у повідомленні.