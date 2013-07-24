Інституту Амосова збільшено видатки

Президент України Віктор Янукович підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» щодо збільшення видатків Державній установі «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова Національної академії медичних наук України»,повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила даний закон 4 липня.

Як відзначається у висновку Комітету Верховної Ради з питань бюджету, законом збільшено бюджетні призначення Національної академії медичних наук України за бюджетною програмою 6561040 «Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об`єктів, що становлять національне надбання» на суму 8178,4 тис. грн (з яких на виплати із заробітної плати науковим співробітникам Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова – 7668,4 тис. грн, на заходи щодо відзначення на державному рівні 100-річчя від дня народження Миколи Амосова - 510 тис. грн).

Джерелом покриття таких видатків загального фонду державного бюджету визначено збільшення планового обсягу коштів, що перераховуються Нацбанком відповідно до закону «Про Національний банк України» на 8178,4 тис. грн (за даними Державної казначейської служби за січень-травень поточного року до державного бюджету такі кошти надійшли у сумі 6 млрд грн, що на 2 млрд грн більше від плану на відповідний період).