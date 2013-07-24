Киянин віз в Україну метадон вартістю $500 тис

На території митного посту «Катеринівка» Сумської області співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області спільно з працівниками митниці затримали громадянина України, який намагався контрабандним шляхом ввезти до України з Російської Федерації синтетичний наркотичний засіб – метадон.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі ГУ СБУ у Києві та Київській області, в ході огляду автомобіля 18 липня ц.р., за кермом якого був мешканець Києва, правоохоронці виявили та вилучили 12 пакунків із кристалізованою речовиною, замотаних скотчем та загорнутих в поліетилен. Згортки були приховані у спеціально облаштованій схованці у верхній частині авто.

Згідно з висновком експертів, вилучена речовина містить у своєму складі метадон вагою майже 2,5 кг, який, відповідно до «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», є наркотичним засобом, обіг якого обмежено. Вартість вилученого наркотику за цінами «чорного» ринку становить майже 500 тисяч доларів США.

Того ж дня затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Рішенням Печерського районного суду йому обрану міру запобіжного заходу – арешт або застава у розмірі 11 мільйонів гривень.