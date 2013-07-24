Внесено зміни до Бюджетного кодексу щодо видатків на інтернати
13:30, 24 липня 2013Країна
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Янукович підписав закон
Президент України Віктор Янукович підписав закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила даний закон 4 липня.
Законом включається до визначеного статтею 90 Бюджетного кодексу України переліку загальноосвітніх навчальних закладів, які фінансуються за рахунок видатків на освіту бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, гімназії-інтернати, колегіуми-інтернати та ліцеї-інтернати.
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