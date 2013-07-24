Внесено зміни до Бюджетного кодексу щодо видатків на інтернати

Президент України Віктор Янукович підписав закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила даний закон 4 липня.

Законом включається до визначеного статтею 90 Бюджетного кодексу України переліку загальноосвітніх навчальних закладів, які фінансуються за рахунок видатків на освіту бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, гімназії-інтернати, колегіуми-інтернати та ліцеї-інтернати.