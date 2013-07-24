Українські телеканали формують алкоголізований спосіб життя

У Національній експертній комісії України з питань захисту суспільної моралі занепокоєні тим, що телеканали продовжують формувати стереотипи алкоголізованого способу життя.

Як зазначається у переданому УНІАН повідомленні Нацкомісії, у І кварталі 2013 року Національною комісією здійснено аналіз телевізійного контенту на предмет дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі при поширенні інформаційних матеріалів телемовниками, що діють на території України, зокрема ТРК «Студія «1+1» у формі ТОВ, ТОВ «Новий канал», ТОВ «Телерадіокомпанія «Україна», ПАТ «Телекомпанія «ТЕТ», ТОВ «Міжнародна комерційна телерадіокомпанія» (ICTV), ПАТ «Телеканал «ІНТЕР», ТОВ «ТелеОдин», Підприємства з іноземними інвестиціями у формі ТОВ «Телерадіокомпанія «НБМ», ПАТ «Міжнародний Медіа Центр-СТБ», ТОВ «Телерадіоорганізація «Мульті Медіа Сервіс» (К1), телеканали НТН, ПлюсПлюс, Піксель.

Попри те, що більшість телеканалів є підписантами Хартії про партнерство заради інформаційних прав і свобод та захисту суспільної моралі, під час аналізу виявлені порушення ними ст. 22 закону України «Про рекламу», а саме - демонстрування у часовий проміжок з 06.00 до 23.00 реклами знаків для товарів і послуг, під якими випускаються алкогольні напої, із зображенням пляшки (повністю або частково) та написом «спонсор показу».

Водночас зазначається, що, порівняно з початком 2013 року, телеканали зменшили загальну кількість реклами знаків для товарів і послуг, під якими випускаються алкогольні напої, проте така реклама з’являється в ефірі каналів у денний час одразу після дитячих передач, зокрема, ТОВ «Новий канал» після дитячої програми Teentime у період з 14.00 по 15.00 рекламував торгові марки «Цельсій», «Перепілка» тощо.

Не виявлено порушень чинного законодавства у сфері захисту суспільної моралі під час трансляції дитячих програм телеканалами ПлюсПлюс, Піксель.

Під час аналізу спеціалістами апарату Національної комісії також зафіксовано, що телеканал НТН відмовився від денного повтору серіалів, які йдуть в ефірі телеканалу після 21.00 і розраховані на дорослу аудиторію.

“Загалом результати аналізу дотримання законодавства у сфері захисту суспільної моралі при поширенні інформаційних матеріалів телемовниками свідчать про часткове зменшення ризикованості для дітей і молоді інформації у телеефірі України, проте відповідальність власників телеканалів не повинна обмежуватись поодинокими випадками врахування вимог чинного законодавства в сфері захисту суспільної моралі”, - зазначається у повідомленні Нацкомісії.