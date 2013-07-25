Кабмін хоче заборонити вільний продаж засобів захисту рослин

Кабінет міністрів України має намір заборонити вільний продаж фумігантів, які є особливо небезпечними хімічними препаратами, використовуваними для захисту рослин, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства агарової політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, така норма міститься в схваленому урядом законопроекті «Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування окремих видів господарської діяльності, при проведенні якої здійснюються обіг і застосування фумігантів».

Законопроект передбачає надання права здійснювати продаж і будь-які операції, які передбачають передачу прав власності щодо фумігантів, виключно профільним суб`єктам господарювання.

Право проводити фумігацію уряд також хоче закріпити лише за господарствами, що виконують усі ліцензійні умови.

У Кабміні вважають, що ухвалення зазначеного законопроекту допоможе попередити отруєння людей засобами захисту рослин при застосуванні фумігації.

Довідка УНІАН. Фуміганти - пестициди, застосовувані в газо- або пароподібному стані. Використовуються для знищення комах, гризунів та інших шкідників.