Кабмін хоче заборонити вільний продаж засобів захисту рослин
09:19, 25 липня 2013Країна
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Які особливо небезпечні
Кабінет міністрів України має намір заборонити вільний продаж фумігантів, які є особливо небезпечними хімічними препаратами, використовуваними для захисту рослин, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства агарової політики та продовольства.
Згідно з повідомленням, така норма міститься в схваленому урядом законопроекті «Про внесення змін до деяких законів України щодо ліцензування окремих видів господарської діяльності, при проведенні якої здійснюються обіг і застосування фумігантів».
Законопроект передбачає надання права здійснювати продаж і будь-які операції, які передбачають передачу прав власності щодо фумігантів, виключно профільним суб`єктам господарювання.
Право проводити фумігацію уряд також хоче закріпити лише за господарствами, що виконують усі ліцензійні умови.
У Кабміні вважають, що ухвалення зазначеного законопроекту допоможе попередити отруєння людей засобами захисту рослин при застосуванні фумігації.
Довідка УНІАН. Фуміганти - пестициди, застосовувані в газо- або пароподібному стані. Використовуються для знищення комах, гризунів та інших шкідників.
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