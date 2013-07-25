В автокатастрофі в Єгипті постраждав український турист

У дорожньо-транспортній події в Єгипті постраждав громадянин України, який перебував у Єгипті на підставі туристичної візи.

Про це УНІАН повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

Він зазначив, що “на даний час немає детальної інформації” про ДТП.

“Зараз відомо, що громадянин України в Шарм-ель-Шейху потрапив в автокатастрофу і знаходиться в лікарні у важкому стані - йому потрібна операція. Розглядається питання про його можливе транспортування в Каїр”, - сказав Перебийніс.

На запитання УНІАН, чи не брав цей громадянин участі в політичних акціях в Єгипті, директор Департаменту інформаційної політики МЗС України сказав: “Наше посольство направило відповідні запити щодо ситуації, але на даний час жодної інформації щодо будь-якого порушення закону цим громадянином нам не надходило”.

За словами Перебийноса, постраждалий перебуває у непритомному стані, тому консули не змогли з ним розмовляти. При цьому Перебийніс зазначив, що консули мають копії документів чоловіка, які свідчать про те, що він перебував в Єгипті за туристичною візою.