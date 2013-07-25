У Криму вже відпочили три мільйони туристів

У Криму, за оперативними даними на сьогодні, вже відпочили 3 мільйони туристів, що на 2,2% більше, ніж за аналогічний період 2012 року, повідомляє прес-служба Міністерства курортів і туризму республіки.

"10% від загальної кількості тих, хто відпочив, - туристи, що прибули авіатранспортом. Авіапотік становить 308 тисяч осіб, що на 11,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться у прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році у Криму відпочили понад 6 мільйонів осіб.. Це рекорд за роки незалежності України.