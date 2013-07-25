МОЗ вивчає можливості вітчизняних виробників «швидких»

У Міністерстві охорони здоров`я України відбувся огляд сучасних автомобілів швидкої допомоги типу В та С, що виробляються в Україні.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, спеціалістами нині вивчаються сучасні виробничі можливості вітчизняних виробників. Передусім визначається відповідність авто Національному стандарту України «Автомобілі швидкої медичної допомоги та їхнє устаткування, технічні вимоги та методи випробування» ДСТУ 7032:2009, що містить базові вимоги, виконання яких створює передумови використання авто для надання екстреної медичної допомоги. Однак не менш важливим є зручність автомобіля для ефективної роботи бригади, високоефективність та надійність встановленого в “швидкій” обладнання. Було продемонстровано нові розробки вітчизняного виробника, які раніше не презентувалися, оснащені обладнанням європейського виробництва, що суттєво підвищує якість надання екстреної медичної допомоги.

В огляді взяли участь керівництво Міністерства охорони здоров`я України, фахівці відділу екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України, експерти галузі.

Робота з переоснащення системи екстреної медичної допомоги, зокрема, забезпечення заміни морально і технічно застарілих автомобілів швидкої медичної допомоги ведеться з квітня 2013 року за дорученням Президента України щодо прискорення модернізації медичної сфери та реалізації соціально значущих проектів у регіонах України. Це робиться, зокрема, для вжиття в установленому порядку заходів щодо закупівлі не менше 1000 одиниць автомобілів швидкої медичної допомоги для регіональних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

На виконання цих завдань з державного бюджету спрямовується 922 млн гривень. 24 липня 2013 року Президент України Віктор Янукович підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» №395-VII, яким запроваджується нова бюджетна програма «Розвиток служби екстреної медичної допомоги (придбання медичного автотранспорту) для закладів охорони здоров`я України».

Процедура закупівель розпочнеться у першій половині серпня. Відповідно до доручення Президента, до 1 жовтня 2013 року МОЗ України повинно завершити заходи із закупівлі авто.

Нагадаємо, що МОЗ України закуповує винятково ті автомобілі швидкої медичної допомоги, які відповідають Національному стандарту України «Автомобілі швидкої медичної допомоги та їхнє устаткування, технічні вимоги та методи випробування» ДСТУ 7032:2009 та мають державну реєстрацію.