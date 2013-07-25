Держпідприємництво не погодило законопроект, що дозволяє реєстрацію ГМО після екоекспертизи

Держпідприємництво відмовило в погодженні розробленого Міністерством екології та природних ресурсів проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держпідприємництва України, запропонованим документом передбачалося запровадження норми, згідно з якою державна екологічна експертиза є підставою для державної реєстрації ГМО.

У прес-службі зауважили, що для здійснення державної реєстрації ГМО, окрім висновку державної екологічної експертизи, є необхідним також висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Разом з тим, проектом закону пропонуються зміни щодо державної екологічної експертизи, для якої передбачається встановити договірні відносини в питанні оплати відповідних послуг. Проте зазначене не відповідає єдиним підходам державної політики щодо регулювання одних і тих самих відносин.

За позицією Держпідприємництва, більш прийнятним способом державного регулювання є затвердження урядом граничних норм тарифів на проведення державної екологічної експертизи в залежності від кожного конкретного випадку із зазначенням чітких характеристик документації, які обумовлюють різницю в ціні.

З метою вдосконалення діючого законодавства щодо проведення державної екологічної експертизи для цілей державної реєстрації ГМО голова Держпідприємництва Михайло Бродський звертається до розробника з пропозицією доопрацювати і вдосконалити вже розроблений проект постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження розмірів тарифів на проведення державної екологічної експертизи документації щодо генетично модифікованих організмів, що призначаються для використання у відкритій системі».