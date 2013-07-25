ООН занепокоєна насильством в українських родинах

У Дитячому фонді Організації Об`єднаних Націй стурбовані кількістю курців серед вагітних українок, а також ситуацією з насильством у сім`ї.

За словами представника ЮНІСЕФ в Україні Рудигера Люхманна, дослідження, яке було проведено Державною службою статистики та Інститутом демографії та соціальних досліджень за фінансової підтримки ЮНІСЕФ, показало, що є сфери життя українців, які викликають серйозну стурбованість.

"Як ЮНІСЕФ, ми стурбовані ситуацією, яка склалася у сфері імунізації дітей, рівнем вживання йодованої солі, і, звичайно, нас хвилює проблема з годуванням грудьми і кількість вагітних жінок, які продовжують курити", - наголосив Люхманн.

Крім того, в організації зазначили, що стурбованість викликає також ситуація у сім`ях в частині домашнього насильства. Дослідження показало, що 61,2% дітей віком від 2 до 14 років зазнають як мінімум одного з видів психологічного або фізичного покарання з боку своїх батьків протягом місяця.

При цьому, відзначають в ООН, 11,2% батьків і вихователів вважають, що для належного виховання дітей потрібно застосовувати фізичне покарання.

Нагадаємо, в березні цього року в Україні стартувала національна інформаційна кампанія ООН, спрямована на популяризацію здорового способу життя серед українців. Інформаційна кампанія під назвою У твоєму житті є люди, заради яких варто жити буде проходити по всій території України протягом 2013 року.