Погода в Україні завтра не зміниться

26 липня погода в Україні суттєво не зміниться: буде помірно тепло, пройдуть короткочасні дощі.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра вночі у південній та східній частині, вдень в Україні місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 12-17°, на півдні - 15-20°, на узбережжі Криму - до 23°; вдень - 22-27°, у південній частині та на Закарпатті - місцями 30-32°.

По Київській області мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 12-17°, вдень - 22-27°.

По м. Києву мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 14-16°, вдень - близько 25°.

25 липня температура води в Чорному та Азовському морі - 22-25°, в районі Алушти та Ялти - 19-20°, Одеси - 13°, в Дніпрі біля Києва - 20°.