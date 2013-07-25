Державні допомоги за липень профінансовані повністю

В Україні завершилось фінансування державних соціальних допомог за липень. Про це повідомив директор Департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики Віталій Мущинін, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«За оперативною інформацією з регіонів, усі області України вже одержали кошти другого траншу державних соціальних допомог – 305,6 млн грн. Загалом, протягом місяця на ці потреби було спрямовано 3 млрд 215,9 млн грн», - сказав він.

За словами Мущиніна, на даний час триває зарахування коштів до районних управлінь соцзахисту населення. Таким чином, найближчим часом кошти надійдуть на рахунки усіх отримувачів.

Він нагадав, що фінансування першого траншу державних допомог відбувається до 10-го числа кожного місяця, а другого – до 25-го.