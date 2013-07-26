Ув’язнені з туберкульозом, мають утримуватися в окремих приміщеннях

У Верховній Раді зареєстровано проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо боротьби з поширенням туберкульозу в установах виконання покарань”. внесений народним депутатом Тетяною Слюз (фракція “Батьківщина”).

Законопроектом, текст якого розміщено на сайт ВР, пропонується внести зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України, якими передбачено, що утримання осіб, хворих на туберкульоз, проводиться в окремих приміщеннях від інших ув’язнених.

Також пропонується внести зміни до Закону «Про попереднє ув`язнення», якими передбачається, що особи, хворі на туберкульоз, до яких як запобіжний захід обрано тримання під вартою або до яких застосовано тимчасовий чи екстрадиційний арешт, утримуються в окремих приміщеннях від інших попередньо ув’язнених осіб.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що відсутність законодавчого врегулювання примусового утримання осіб, хворих на туберкульоз, в окремих приміщеннях арештних домів, кримінально-виконавчих установ, спеціальних виховних установ сприяє розповсюдженню цієї хвороби як серед здорових осіб, які там перебувають, так і після звільнення.