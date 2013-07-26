"Швидкі" отримають дозволи на спецсигнали

Процес отриманням дозволів на спецсигнали для “швидких” перебуває під контролем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров`я, на цьому наголосив під час брифінгу Директор Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України Володимир Юрченко.

За його словами, у зв`язку із зміною форми власності Центрів екстреної медичної допомоги в деяких регіонах виникли проблеми із своєчасним отриманням дозволів на використання проблискових маячків та спеціальних звукових сигналів, про що повідомлялося в засобах масової інформації. Але ця ситуація ніяк не вплинула на терміни доїзду карет “швидкої” до пацієнтів і всі бригади як працювали, так і працюють в штатному режимі.

“Хоча нині вартість дозволу становить лише 68 грн., були затримки з надходженням коштів з відділень казначейства. Органи МВС України також не поспішали їх оформлювати. Нині цю ситуацію врегульовано і кошти на отримання дозволів надходять на місця” — зауважив Юрченко.

За його даними, із усього парку “швидких” України, який складається з майже чотирьох тисяч одиниць, спецсигнали встановлені на 3 026 машинах, а дозволи на їхнє використання вже отримано на 1 383 автомобілі. Втім, цей процес відбувається безперервно і кількість автомобілів з дозволами на використання спецсигналів з кожним днем збільшується.