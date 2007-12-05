Як до весни зберегти шкіру здоровою

Взимку шкіра стає особливо чутливою - холодний вітер на вулиці і сухе повітря в будинку руйнують її природний захисний бар`єр. Як правильно доглядати за особою, щоб до весни зберегти шкіру здоровою?

Поширені біди зимової шкіри - подразнення, почервоніння і лущення. Викликають їх і морозне повітря, і перепад температур, коли ми входимо з морозу в теплий будинок, і сухе повітря від батарей центрального опалювання, і невмілий догляд. У результаті відбувається обезводнення шкіри, а це головна причина всіх проблем. Але навіть якщо найсухішу шкіру годинами тримати у воді, вологою вона не насититься.

Вся справа у відсутності природного захисного бар`єру. Він властивий здоровій шкірі будь-якого типу і не пропускає всередину шкіри мікроби, віруси і шкідливі хімічні речовини з повітря, а волога при цьому проникає всередину в будь-якій кількості. Якщо грамотно доглядати за зимовою шкірою, можна до весни зберегти її захисні функції і здатність до відновлення. Важливо доглядати за шкірою щодня - це запорука здоров`я шкіри і профілактика старіння .

Що робити, щоб зберегти захисний бар`єрний шар?

Якщо у вас жирна шкіра і ви звикли протирати її спиртними лосьйонами, взимку вміст спирту в них не повинен бути більше 30%. У холодний час сальні залози працюють із меншою активністю, ніж влітку, і ви ризикуєте висушити шкіру.

Не виходьте на вулицю без шару захисної косметики. Це може бути будь-який живильний крем, а з декоративної косметики - тональний крем.

Кожен тип шкіри потребує спеціального відходу. Якщо на жирну шкіру регулярно наносити крем для сухої шкіри і навпаки, до весни наступить дисбаланс і вам не допоможе найдосвідченіший косметолог. З цієї ж причини купуйте косметичні засоби, які строго відповідають вашому типу шкіри.

Якщо прищі, ластовиння або купероз вас поки що не турбують, не прагніть випередити ситуацію. Вживати спеціальні косметичні засоби профілактично або про всяк випадок украй шкідливо - порушується природний захисний баланс шкіри.

Запам`ятайте процедуру обережного вмивання, взимку ця порада особливо актуальна. Спочатку на тампон нанесіть молочко і ретельно протріть обличчя. Потім змийте залишки молочка кип`яченою водою і протріть лосьйоном. Тепер можна нанести денний крем і декоративну косметику. Всі ці процедури слід зробити не пізніше ніж за півгодини до виходу на вулицю.

Взимку не можна щодня вмиватися водопровідною водою з милом, як би ви не економили час. Разом вони утворюють на поверхні шкіри нерозчинну плівку зі сполук магнію і кальцію, яких так багато в жорсткій воді. В результаті жирна шкіра запалюється, а суха починає лущитися. Тому не лінуйтеся очищати шкіру молочком і безалкогольними тоніками. Якщо все ж таки звикли вмиватися водою, використовуйте тільки кип`ячену або мінеральну.

Найоптимальніше рішення - заморожені трав`яні відвари. Вони зволожують і лікують шкіру. Липовий цвіт допоможе впоратися з лущенням сухої і чутливої шкіри, деревій зніме подразнення, що починається, а звіробій - почервонілість. Ромашка позбавить від запалення будь-яку шкіру, а календула незамінна для пористої і вугруватої шкіри.

Ось універсальна зимова маска для всіх типів шкіри: 2 столових ложки сім`я льону залийте 2 стаканами води і варіть до кашки. На жирну шкіру маска наноситься теплою, на суху і при куперозі - холодною. Змийте маску кип`яченою водою. Якщо провести курс 10 - 15 масок по 2 - 3 рази на тиждень, шкіра чудово впорається із зимовими холодами.

Ніколи не спокушайтеся простроченою косметикою, як би добре вона не виглядала. Можна заробити справжнісіньку екзему. Зараз модні креми з фруктовими кислотами - на етикетці це абревіатура АНА. Так от, взимку поводитися з ними слід обережно. Якщо у вас жирна шкіра, в кремі допускається вміст фруктових кислот не більше 12%, а якщо на обличчі з`явилася червонувата сіточка судин, купероз, якщо шкіра суха або чутлива - всього 2%. Інакше ваші проблеми тільки посиляться.

Тим, у кого шкіра жирна, радимо придбати відразу два набори пензликів, пушків для пудри і спонжів для нанесення тону, тому що мити їх лікарі-косметологи рекомендують щодня. Доки сохне один набір, ви користуєтеся іншим. Жінкам із сухою шкірою мити пензлики можна трохи рідше.

Ніколи не давайте подрузі ваші пензлики або спонж і самі чужими не користуйтеся. Мікроби, що живуть на поверхні вашої шкіри, для вас безпечні, а на чужій можуть викликати запалення. Теж може трапитися і з вами. Взимку лікувати запалення і лущення на чутливій шкірі дуже важко. Навіщо вам ці неприємності?

Правда.ру