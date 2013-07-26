"Швидкі" в Україні забезпечені ліками до кінця року

Центри екстреної медичної допомоги в Україні до кінця 2013 року забезпечені необхідними ліками і паливно-мастильними матеріалами майже на 100%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров`я України.

За даними прес-служби, майже всі Центри екстреної меддопомоги на сьогодні пройшли реєстрацію і одержали відповідні статуси. Виключенням став Тернопільський центр, де відсутнє рішення сесії обласної ради.

Крім того, у Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Львівській, Харківській областях і в місті Києві обладнані єдині оперативно-диспетчерські служби. В інших містах відповідні роботи планується завершити до кінця 2013 року.

Згідно з повідомленням, на сьогодні в Україні функціонує 118 станцій екстреної медичної допомоги, які входять до складу центрів, і 19 самостійних станцій. Крім того, працює 855 пунктів постійного базування і 247 пунктів тимчасового базування екстреної меддопомоги. При цьому до кінця цього року планується відкрити ще 20 пунктів постійного базування.

«Ми вважаємо, що цього буде достатньо, щоб виконати нормативи приїзду бригади до пацієнта по місту за 10 хвилин і в сільській місцевості за 20 хвилин», - цитує прес-служба директора Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф МОЗ України Володимира Юрченка.

У повідомленні також наголошується, що норматив прибуття бригад екстреної меддопомоги на виклик у Києві виконується на 89%.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович 24 липня підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» про виділення понад 900 млн грн на придбання автомобілів для центрів екстреної меддопомоги.

Крім того, Президент заявляв, що влада до кінця доведе реалізацію медичної реформи. Він зазначив, що, незважаючи на божевільний опір і спроби дискредитувати медичну реформу, необхідно рухатися уперед. При цьому він закликав “не махати шашкою наголо”, а підходити до цього питання зважено і з розумінням.