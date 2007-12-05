Пік епідемії грипу в Україні припаде на січень

Багатьом країнам цією зими загрожує особливо інтенсивна епідемія грипу, вважають японські медики. Як відзначає національний Інститут інфекційних хвороб у Токіо, початок епідемії в Японії став найраннішим за останні 20 років.

Епідемія грипу може оголошуватися тільки в тому випадку, якщо в кожному зі спеціально визначених 4,7 тис. лікарень одночасно фіксується більше одного пацієнта, який підхопив грип. Наразі медики виявили в середньому більше 1,5 хворих – всього близько 7,2 тисяч чоловік. Це стало найранішим проявом епідемії грипу з 1987 року.

Більшість людей захворіли на північному і найхолоднішому японському острові Хоккайдо, райони якого вже завалені снігом.

Останніми роками в 20 з 27 країн ЄС відзначали підвищення захворюваності на грип та ГРВІ. Високий рівень захворюваності зафіксовано в Норвегії і Литві, низький – у Португалії, Румунії, Шотландії і Уельсі, помірний – в останніх 21 країні. Частота звернень до лікарів унаслідок ОРВІ або грипу зросла в Норвегії, Швеції, Данії, Латвії, Литві, Польщі, Німеччині, Нідерландах і Словенії. Найчастіше в Європі грип викликається вірусом типу А, за винятком Румунії, де близько 35% вірусів – типу B.

Пік захворюваності на грип в Україні очікується в середині січня 2008 року. До того ж Мінохоронздоров`я прогнозує збільшення кількості хворих майже вдвічі до 4 мільйонів чоловік.

"Кількість хворих саме на грип може зрости майже вдвічі, враховуючи те, що ми маємо зовсім новий штам (штам "Соломонові острови")", – сказав директор Українського центру грипу Мінохоронздоров`я Аркадій Фролов. За його словами, у минулому епідсезоні 2006-2007 захворіло на грип близько 2 млн осіб. У цей же період було зареєстровано 2 летальних випадки від ускладнення грипом і 4 летальних випадки від ускладнення ГРВІ (гострих респіраторних вірусних інфекцій).

Утім, медики відзначають, що найбільш ефективним методом боротьби з грипом є вакцинація проти нього. Щеплення проти грипу не є обов`язковим, проте Міністерство охорони здоров`я підтримує ініціативу деяких організацій, які за власний рахунок централізовано проводять вакцинацію своїх співробітників.

Серед інфекційних захворювань, які офіційно реєструються в Україні, грип і ГРВІ сукупно складають більше 90%, в 2006 році цей показник дорівнював 96%. У 2006 році 16% населення України офіційно звернулося за медичною допомогою з приводу захворювань на грип і ГРВІ.

З метою профілактики захворювання на грип і простудні захворювання Фролов порекомендував, "перед виходом з дому змастіть у носі оксоліновою маззю. Повернувшись, повторіть процедуру, щоб нейтралізувати віруси, підхоплені в транспорті. Можна вживати настоянку елеутерокока, пігулки ехінацеї. Прагніть не перевтомлюватися, гуляйте на свіжому повітрі, одягайтеся по погоді. Їжа повинна містити вітаміни, особливо С. Буде в нагоді настій шипшини, варення з чорної смородини. Не нехтуйте овочі, що містять фітонциди, – цибулю, часник. Якщо хтось з домочадців або співробітників захворів, знадобляться більш серйозні методи захисту".

utro.ua