Як позбутися натертостей на ногах

Нові босоножки, спека, цілий день на ногах - як наслідок до вечора ми отримуємо зранені ноги в натертості і ступні в водянках. Як же позбутися від цих ранок і дискомфорту, якого вони завдають? Домашні засоби тут чудово стануть в пригоді:

- Зробіть гарячу ванночку для ніг - можна додати у воду кору дуба (вона має "дубильний" ефект і сприяє загоєнню). Гаряча вода заспокоїть ноги і сприятиме розм`якшенню натертостей.

- Якщо так званий "мокрий" мозоль (або водянка) прорвався, обов`язково обробіть це місце перекисом, а потім спиртовим розчином (календула, йод тощо). За необхідності заклейте бактерицидним пластиром. але якщо ви вдома, краще дати рані "дихати".

- Коли водянка підсохне і перетворитися на "сухий" мозоль, можна використовувати саліцилову кислоту, щоб видалити омертвілу шкіру. Однак її необхідно накладати строго на потрібну ділянку.

- Також зняти мозоль і затерти шкіру ступні можна пемзою або спеціальною педикюрной пилкою.

- Якщо ваші мозолі досить глибокі і зняти їх у домашніх умовах не виходить, сходіть на педикюр, там вам зроблять це спеціальним лезом.

- Крім того ми рекомендуємо в сильну спеку не носити підбори (це також може сприяти набрякам) та взуття з великою кількістю тонких повороздочок, які врізаються в шкіру і травмують її.

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