Що таке дієта «чітинг»

"Чітинг" як дієтичний термін ввів в ужиток дієтолог Джоель Маріон. У своїй книзі «Обмани себе, щоб схуднути» він легалізує «зриви» під час дієти.

Чітінг — це усвідомлене порушення дієти. Тобто дозвіл у самісінький розпал дієти влаштувати «навантажувальні» дні та дозволити собі є все, що душі завгодно. Головне – щоб «зриви» були чітко заплановані. Інакше ефекту не буде.

Чітинг: теоретичне обґрунтування

На думку Джоеля Маріона, під час будь-якої дієти (особливо низькокалорійної) в організмі значно вповільнюється обмін речовин. Це – відповідь тіла на різке зниження калорійності харчування, своєрідна захисна реакція. Організм намагається мінімально витрачати енергію, переходить у стан «сплячки».

Чітинг потрібен тому, що дієта не скасовує обов`язків людини: їмо ми чи ні, але роботу ходити треба. Виникає енергетичний дисбаланс. Результат – постійна роздратованість, втома, апатичність.

Але поступово тіло людини звикає до мізерного меню. Більше того, згодом примудряється навіть створювати запаси жирів (про всяк випадок!). Тому ефект від будь-якої строгої дієти спостерігається лише на перших її етапах. Коли ж вона закінчується і ти повертаєшся до звичайного режиму харчування, твої кілограми швидко повертаються (нерідко з новими!).

За словами дієтолога Маріона, чітінг приносить людям, які сидять на строгих дієтах, величезну користь. Річ у тому, що завдяки запланованим зривам організм не встигає «законсервуватися», сповільнивши всі обмінні процеси. Схуднення триває невпинно, і набору ваги після закінчення дієти не відбувається.

Етапи чітінгу від Маріона

У своїй книжці Джоель Маріон радить починати дієту з «дня обману»: можна їсти свою улюблену їжу, багату на вуглеводи. Наступного дня твій раціон повинен містити лише низькокалорійну їжу. Протягом наступних п`яти днів ти повинна плавно збільшувати вміст вуглеводів у їжі, поки він не наблизиться до першого дня «обману». На сьомий день знову буде «зрив» (чітінг). Але без фанатизму! Врахуй, що ти можеш збільшувати калорійність їжі в навантажувальні дні на 50-70 % від кількості калорій у звичайний день дієти. І не більше. Тривалість такої дієти – щонайменше 12 тижнів.

Головне в системі чітінга — в організм має надходити якнайменше калорій (крім навантажувальних днів). Але не варто надто обмежувати себе у вуглеводах і жирах, адже дієтичний чітінг розрахований на плавне, але не різке зниження ваги. А під час «зривів» небажано готувати надто жирну їжу, яка може викликати неприємні відчуття в шлунку. Можеш побалувати себе сухофруктами, гірким шоколадом, невеликим шматочком торта або тістечка. Але не налягати на солодке та мучне, щоб не травмувати організм.

За словами Маріона, чітінг є оптимальним рішенням для людей, які бажають схуднути, але не мають залізної сили волі. Якщо тебе заінтригувала ця методика схуднення, можеш спробувати з урахуванням нижченаведених універсальних правил для всіх охочих стати стрункими:

– твій щоденний раціон повинен обов`язково містити білок і мінімум тваринного жиру;

– каші, фрукти й овочі повинні бути в меню завжди;

– мінімум цукру;

– максимум рідини (води без газу, трав`яного чаю);

– табу на каву й алкоголь.

І врахуй, що думки сучасних дієтологів із приводу ефективності чітінгу в погоні за ідеальною фігурою доволі суперечливі.

Коментар фахівця

Головний лікар клініки Бойченко Лариса Дмитрівна

– Я категорично проти чітінгу. «Зриви» — це не задоволення, а отруєння організму. Адже під час низькокалорійної дієти він звикає одержувати мало їжі й працювати у своєрідному режимі економії. А «зрив» — це стрес і більше навантаження на органи травлення. В організм потрапляє велика кількість їжі, з якою він просто не в змозі впоратися. Усередині починається шумування, виділяються токсини тощо. І нащо так знущатися з себе? Адже ми ніколи не осягнемо свої розумом тієї гармонії, що закладена природою всередині нас. І вже тим паче не «обдуримо» свій організм. Це просто неможливо. Зате за кожну спробу «схитрувати» організм може помститися. І не тільки набором зайвої ваги, а й різними захворюваннями як внутрішніх органів, так і нервової системи.

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