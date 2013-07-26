Вітамінний салат, що перешкоджає появі зморшок, готують зі шпинату, листя салату і зелені.

"Найголовніша перевага – швидке приготування. До того ж, салат перевершує всі овочі за вмістом вітаміну Е – відомого антиоксиданту, що має протизморшкові властивості , – говорить 26-річна Світлана Кошлак. – Добре, у кого на городі росте зелень, тоді взагалі проблем ніяких – дешево і надзвичайно корисно".

Дівчина бере помиті листя салату, шпинат, кріп та петрушку. Подрібнює та ретельно змішує у великій мисці.

"Наш салат практично готовий. Залишилась лише заправка, яку можна робити окремо у тарілці", – радить господиня.

Вона чистить часник та імбир. Потерши інгредієнти, додає їх до зелені.

"Також можна подрібнити варені яйця, щоб салат був калорійнішим. Найкраще – відварити перепелині яйця, але я використовую курячі", – каже дівчина.

Для соусу використовує сік лимону, сіль та олію льону, яку можна замінити оливковою.

"Останній крок – зверху посипаємо натертим сиром пармезан. Інколи замінюю його сиром із пліснявою, але тоді страва має специфічний смак, який не всім подобається", – говорить господиня.

Їсти салат радить тільки свіжим для збереження всіх корисних властивостей.

gazeta.ua