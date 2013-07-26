Чим корисна кукурудза

Кукурудза - це не тільки смачна і ситна їжа, а й лікарська рослина, пише womanway.com.ua.

Безліч цінних речовин

Кукурудза є одним з кращих джерел вітаміну К, необхідного для нормальної роботи серцево-судинної системи. Крім того, ця рослина містить вітаміни С, РР, вітаміни групи В, фосфор, калій, мідь, йод, фтор. І хоча при варінні кількість цінних елементів дещо зменшується, близько 20% все одно залишаються, а це теж чимало.

Золото

У кукурудзі міститься справжнісіньке золото, тому коли її називають золотим продуктом, то сприймати це можна буквально. Організм людини вміщає близько 10 мг золота, а вживання кукурудзи допомагає заповнити цей запас у разі його зменшення. Даний елемент необхідний нам для злагодженої роботи нервової системи, підвищення імунітету та боротьби з самими різними захворюваннями.

Збалансований склад

У кукурудзі міститься збалансована кількість білків, жирів і вуглеводів, що дає право з повною упевненістю називати її компонентом здорового раціону. Так як серед рослинної їжі белоксодержащіх продуктів мало, кукурудзу цілком можна вважати смачною і корисною альтернативою м`ясу.

Корисні рильця

Основна цінність кукурудзи навіть не в зернах, а в рильцях - світло-коричневих волосках, що обрамляють качан. З них роблять безліч ліків. Ми можемо використовувати рильця як в свіжому, так і в сушеному вигляді. Вони знижують рівень цукру в крові (тому корисні діабетикам), мають сечогінну дію і покращують відтік жовчі (тому показані тим, хто страждає гіпертонією, набряками і хронічними холециститами).

Уповільнення процесів старіння

За рахунок вмісту антиоксидантів в зернах, вживання кукурудзи здатне уповільнювати процеси старіння і піднімати настрій. Звичайно, період свіжої кукурудзи досить короткий, тому в інші пори року вживайте заморожену: якісь корисні властивості в ній все-таки зберігаються.