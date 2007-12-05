Розроблено засіб для швидкої зупинки кровотечі

Прорив у сфері кровозупинних засобів зробила група дослідників американської корпорації Aurora Flight Sciences під керівництвом доктора Ліпіна Сана (Liping Sun), повідомляє Technology Review. Розробники стверджують, що створений ними засіб дозволяє за декілька хвилин зупинити найсерйознішу кровотечу.

Препарат є пакетом зі спандекса - еластичного синтетичного волокна, наповнений іншим полімером із класу похідних поліакрилової кислоти. Під дією крові пакет розбухає, перетворюється на гель і міцно запечатує рану, утворюючи непрохідний для води, але проникний для повітря бар`єр. Набряклий гель стягує рану і механічно блокує кровотечу. Крім того, внутрішній полімер при розмочуванні виділяє мономер, що збільшує здатність згущуватися крові.

Вартість засобу складає всього лише 10 доларів, він легкий і не займає багато місця. Очікується, що він поступить у масовий продаж приблизно через рік і стане незамінним супутником при заняттях, пов`язаних із ризиком поранення: на війні, в наукових експедиціях і туристичних походах, при ремонтних роботах і т.д. Новий матеріал, ймовірно, знайде застосування і в хірургії, а також для самостійного лікування дрібних поранень у домашніх умовах.

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