Сік граната знижує температуру при застуді

Найчастіше гранат їдять тільки в свіжому вигляді. Принаймні, страв, приготованих конкретно з граната, існує небагато. Але їсти гранат у свіжому вигляді, відверто кажучи, досить незручно — дуже вже багато насіння-кісточок всередині.

Є легенда, що в гранаті рівно 365 гранатинок — стільки ж, стільки днів у році. Але насправді їх більше тисячі. Між іншим, кісточки теж цілком їстівні. Китайці, наприклад, вважають, що перетерте із цукром насіння граната дуже корисне для чоловіків. Та все ж набагато простіше вичавити сік.

Але є один спосіб, що полегшує чищення граната. Щоб легко дістати зернятка, потрібно зрізати верхівку граната, надрізати шкірку і замочити в мисці з холодною водою. Потім, тримаючи плід під водою, акуратно розламати його — зерна самі впадуть на дно. Викинути все, окрім зерен, і обсушити їх, зливши воду.

Гранат застосовується при лікуванні дизентерії, виснаженні, недокрів’ї, атеросклерозі, ангіні, респіраторних захворюваннях, бронхіальній астмі, корості, сечокам`яній хворобі, діабеті та ін.

Сік граната корисний для співаків — від нього голос стає чистішим, крім того, чудовий сік угамовує спрагу при лихоманці і знижує температуру при простуді, використовується для зниження артеріального тиску і як засіб, що збуджує апетит.

Кісточки граната, що містять грубу клітковину, корисні в невеликих кількостях для поліпшення перистальтики кишечника. Чай із висушених перетинок заспокоює нервову систему, зменшує нервове збудження. При клімактеричному синдромі необхідно їсти зерна граната разом із кісточками.

При діабеті — пити кисло-солодкий сік (1 ст. л. соку + 1 ложка меду) 3 рази на день. При стоматиті: 20 г подрібненої шкірки заварити в 200 г води, кип`ятити 30 хв., процідити і долити до об`єму склянки. При анемії: 1 склянка соку на день.

Сік граната рекомендується як компонент масок для жирної шкіри (звужує пори, живить шкіру, вибілює). А відвар шкірки хороший для боротьби з пітливістю ніг. Волосся корисно обполіскувати відваром шкірки (це сприяє зміцненню і росту, особливо якщо волосся жирне).

Проте треба пам`ятати, що гранат протипоказаний людям із виразковою хворобою шлунку і гастритом із підвищеною кислотністю шлункового соку. Після того, як ви з`їли гранат або випили сік, прополощіть рот або почистіть зуби, оскільки кислоти, що містяться в гранаті, можуть пошкодити зубну емаль. При покупці гранатів вибирайте крупні плоди, вага яких здається великою навіть для їх розміру. Шкірка повинна бути блискучою, тонкою, сухою і обов`язково рівного кольору.

redtram