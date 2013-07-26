В Україні за останні 5 років кількість розлучень скоротилася

Українці з кожним роком розлучаються все рідше.

Про це свідчить зниження динаміки розлучень, яке спостерігаються протягом останніх п’яти років, повідомили УНІАН у прес-службі Державної реєстраційної служби.

Так, у 2009 році в Україні було зареєстровано 145 тис. 440 розлучень, у 2010 – 126 тис. 068, у 2011 – 61 тис. 872, в 2012 – 49 тис. 807.

«У першому півріччі нинішнього року в Україні зареєстровано 21 тис. 193 розлучень. Навіть якщо цей показник у другому півріччі збережеться, динаміка в порівнянні з минулим роком все одно буде позитивною, однак ми сподіваємося, що кількість розлучень і надалі скорочуватиметься», - зауважила директор Департаменту у справах цивільного стану громадян Укрдержреєстру Валентина Кунда.

При цьому в прес-службі зазначили, що найбільше актів про розірвання шлюбу в першому півріччі нинішнього року зареєстровано на Донеччині (2 тис. 429), найменше – на Волині (297).