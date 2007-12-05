Смертельні захворювання поглинають Донеччину

Ще в 1995 році за висновками ВОЗ в Україні оголошена епідемія туберкульозу. З тих пір захворюваність в країні виросла і перевищила епідпоріг більш ніж в 3 рази. У Донецькій області туберкульозні показники на 15-20% вище за середніх по Україні.

«Якщо раніше до туберкульозу більш схильні були неблагополучні верстви населення, громадяни, що ведуть в основному асоціальний спосіб життя - без постійного місця проживання, алкоголіки, наркомани, то зараз наголошується на зростанні захворюваності серед цілком благополучних і адекватних в цьому сенсі людей», - повідомила заступник головного лікаря по лікувальній роботі Донецької обласної клінічної туберкульозної лікарні Ольга Філіппова.

Донецькі фтизіатри відзначають, що 90% дорослого населення до 30-35 років стають носіями палички Коха. Втім, заспокоюють: носій інфекції і хворий – різні речі. Проте, при щонайменших підозрах радять звернутися до лікаря, ні в якому випадках не займатися самолікуванням.

«Поштовхом до хвороби можуть послужити стреси, несприятливі побутові умови, неправильне харчування, деякі хронічні недуги (цукровий діабет, виразкова хвороба шлунку і 12-перстної кишки, Віл-інфекція підвищує ризик в 5-10 разів). Тому головне - збалансоване харчування і здоровий спосіб життя у всіх сенсах, прагніть уникати нервових перевантажень», - рекомендує Філіппова.

Довідка: на запущених стадіях виникають такі серйозні прояви, як кровохаркання, значна втрата маси тіла (20-30 кілограмів), висока температура (від 38 градусів), перевтома, серцева недостатність. Інфекція розповсюджується за межі легеневої тканини, може розвинутися туберкульозний менінгоенцефаліт (поразка оболонок і речовини головного мозку). Кінцева стадія - летальний результат.

Курс протитуберкульозної терапії триває мінімум півроку. Хворого можуть обдурити уявні поліпшення, вони наступають приблизно через місяць лікування. Проте важливо знати, що за цей короткий термін позбавитися такого серйозного інфекційного захворювання неможливо.

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