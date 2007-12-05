В Україні планують виробляти маммографи, що дають змогу виявляти рак на ранніх стадіях.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства фінансів, проект організації виробництва цих апаратів було розглянуто 4 грудня на засіданні Комісії з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів і Міжвідомчої ради з питань інвестицій і інноваційного розвитку під головуванням першого віце-прем`єр-міністра, міністра фінансів України Миколи АЗАРОВА.

Вартість проекту становить 400 тис. грн., а термін окупності – 2010 рік. М.АЗАРОВ відзначив, що орієнтовна потреба України в маммографах становить 200-300 штук на рік.

Крім того, під час засідання, зокрема, було розглянуто і прийнято 7 інноваційних проектів, впровадження яких фінансуватиметься з державного бюджету.