В Україні 3% людей інфіковано гепатитом

За даними Міністерства охорони здоров’я, Всесвітня організація охорони здоров’я оцінює Україну як країну з середнім рівнем поширення вірусного гепатиту С.

За оцінкою експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я, на хронічну форму вірусного гепатиту В у світі страждає близько 240 млн людей. Близько 600 тис. осіб щорічно помирає від гострих або хронічних наслідків хвороби. У світі вірусним гепатитом С щорічно інфікуються 3-4 млн осіб, 150 млн страждають на хронічну форму цього захворювання, 350 тис. щороку помирають.

За даними ВООЗ, в Україні інфіковано близько 3% громадян, що становить приблизно 1,2 млн осіб.

Нині у світі гепатити за ступенем поширеності та рівнем захворюваності займають одне із провідних місць у структурі інфекційних хвороб. Достовірної статистики щодо вірусних гепатитів не має жодна країна. Вірусні гепатити становлять серйозну медичну і соціальну проблему через широку поширеність, а також високий ризик розвитку невиліковних захворювань печінки. Особливе соціальне значення мають гепатити В і С, перенесення вірусу яких здійснюється через кров або інші біологічні рідини хворої людини.