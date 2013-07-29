Гірські рятувальники надають допогу туристам, які заблукали

Рятувальники Прикарпаття і Криму надали допомогу туристам, які заблукали в горах.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 28 липня о 15:00 неподалік від с. Шепіт Косівського району Івано-Франківської області, на схилі г. Грегет, під час збирання грибів зник місцевий житель. О 17:40 рятувальники знайшли його на полонині у задовільному стані та супроводили до с. Шепіт.

Роботи виконували рятувальники Косівського пошуково-рятувального відділення гірської пошуково-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в Івано-Франківській області у складі 5 осіб та 1 од. техніки.

Сьогодні, 29 липня, о 03:05 неподалік від с. Дземброня Верховинського району Івано-Франківської області, на г. Смотрич, під час проходження туристичного маршруту у складі групи з 6 осіб, одному з чоловіків стало зле. Група викликала рятувальників, які прибули на місце події, надали постраждалому першу медичну допомогу та на ношах евакуйували до дороги та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

Роботи виконували рятувальники Верховинського пошуково-рятувального відділення гірської пошуково-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в Івано-Франківській області у складі 5 осіб та 1 од. техніки.

У Криму 28 липня о 20:50 неподалік від смт Гурзуф Ялтинської міської ради, на г. Аю-Даг, заблукав відпочиваючий. О 23:20 рятувальники Ялтинського аварійно-рятувального загону сп

еціального призначення ГУ ДСНС в АР Крим у складі 5 осіб та 1 од. техніки знайшли заблукалого у задовільному стані та доставили до місця тимчасового проживання.