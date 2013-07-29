Після 22.00 перебувати у клубах дітям без батьків заборонено

Міліція звертає увагу на те, що після 22.00 перебування неповнолітніх у розважальних закладах без батьків заборонено.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю столичної міліції, відділ кримінальної міліції у справах дітей Солом’янського району нагадує, що в травні поточного року набрав чинності Закон України від 16 травня 2013 року № 243-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сферах розваг, або закладах громадського харчування у нічний час», який обмежив перебування дітей віком до 16 років без супроводу батьків чи законних представників у зазначених закладах у нічний час.

Даним законом доповнено кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 180-1: «Порушення порядку перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування», а також Закон України "Про охорону дитинства" статтею 20-1: «Особливості перебування дітей у закладах, у яких провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування».

Як розповів начальник ВКМСД Солом’янського райуправління Степан Клочуряк, відділом кримінальної міліції у справах дітей розроблено план проведення профілактичних заходів для обмеження перебування дітей віком до 16 років у розважальних закладах у нічний час. Перевіряються нічні клуби, комп’ютерні клуби та заклади громадського харчування, які працюють у нічний час.

Відповідно до ст.180-1 КУпАП, відповідальності за перебування дітей у розважальних закладах та закладах громадського харчування у період з двадцять другої до шостої години без супроводу принаймні одного з батьків чи іншого законного представника дитини або особи, яка її супроводжує і несе за неї персональну відповідальність, підлягають посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб, громадян - суб’єктів підприємницької діяльності.

Відповідальність за вчинення такого правопорушення - штраф у розмірі від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 340 до 850 грн. В разі вчинення повторного правопорушення протягом року штраф складає від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 850 до 1700 грн.

Розгляд адміністративних протоколів складених за ст.180-1 КУпАП віднесено до компетенції районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів.

Крім того у разі виявлення дитини в розважальному закладі у нічний час буде притягнуто до адміністративної відповідальності батьків за неналежне виконання батьківських обов’язків (ст. 184 КУпАП).

«Такі заходи не мають на меті обмежити у правах дітей, а тільки обмежити можливості впливу на них негативного та небезпечного середовища. Головна мета цих заходів – попередження злочинності як з боку дітей, так і проти них. Це ефективна можливість вберегти дітей від шкідливого впливу вулиці та стимулювання відповідальності батьків у цьому питанні», - наголошують в міліції.