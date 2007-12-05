Україна – піонер у галузі трансплантології

Рівень трансплантології у нашій країні дуже високий, кажуть фахівці. Втім, попри усі досягнення медиків, нам не вистачає організації галузі, з’ясувало видання “Киевские ведомости”.

80% хворих, які потребують пересадки життєво важливих органів, безнадійно чекають на операцію. Україні бракує донорів. У нас не налагоджена культура спілкування з родичами загиблих людей, чиї органи можуть допомогти вижити інших людям.

Найчастіше в Україні трансплантують нирки, на другому місці – пересадка печінки, на третьому – серця.

ICTV