30 липня 2013 року в 11.00 в інформагентстві УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена презентації результатів дослідження здоров`я українців. Дослідження було ініційоване компанією Philips спільно з Фондом Ріната Ахметова «Розвиток України».

ЗАПЛАНОВАНО ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЮ. Подивитись перебіг прес-конференції можна буде на сайті http://press.unian.net/rus/press-6144.html

Під час прес-конференції буде висвітлено такі питання:

- Як жителі України оцінюють своє здоров`я?

- Які фактори, що впливають на їх здоров`я, вважають найбільш значущими?

- Що вони роблять, щоб поліпшити своє самопочуття? До яких джерел звертаються, шукаючи інформацію про здоров`я?

- Як часто українці звертаються до лікарів?

- Як довго планують прожити?

- Наскільки ставлення українців до свого здоров`я відрізняється від ставлення мешканців інших країн світу?

Результати дослідження презентують:

Максим Кузнєцов, генеральний директор Philips в Україні;

Анатолій Заболотний, директор Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»;

Людмила Котусенко, менеджер проектів відділу досліджень ринків споживчих товарів GfK Ukraine (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал).

ПОТРІБНА АКРЕДИТАЦІЯ - до 17:00 29 липня 2013.

З питань акредитації, а також за більш детальною інформацією звертайтеся до Олени Синькович чи Олесі Кравченко-Фісун за тел. +38 044 469 10 03 або за e-mail Philips@rmconsulting.com.ua.