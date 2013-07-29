В Україні щоп’ятий ін'єкційний наркоман — ВІЛ-інфікований

В Україні кожний п’ятий споживач ін`єкційних наркотиків — ВІЛ-інфікований.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-релізі за матеріалами Всесвітньої доповіді про наркотики за 2013 рік Управління ООН з наркотиків і злочинності (ЮНОДК).

За оціночними даними ЮНОДК, в Україні у 2013 році поширеність ВІЛ-інфекції серед споживачів ін`єкційних наркотиків становила 21,5%, що вдвічі перевищує світовий показник у 11,5% і є одним з найвищих у Європі. У 2013 році кількість людей, які живуть з ВІЛ, становить 201 тис. осіб.

"Цей показник епідемії обумовлений фактом небезпечного вживання ін`єкційних наркотиків. За оціночними даними (2011 року), від 278 тис. до 387 тис. споживачів ін`єкційних наркотиків в Україні становлять, за винятком Російської Федерації, найбільшу за чисельністю групу в Європі. Поширеність вживання ін`єкційних наркотиків в країні оцінюється від 0,88% до 1,22%. Цей показник також перевищує середньосвітовий рівень у 0,31%", - йдеться у доповіді ЮНОДК.

За даними ЮНОДК, поширеність ВІЛ-інфекції в Україні серед споживачів ін`єкційних наркотиків становила 21,5%, що вдвічі перевищує світовий показник у 11,5% і є одним з найвищих у Європі.

"У дійсності, поширеність ВІЛ серед споживачів ін`єкційних наркотиків є значно вищою в деяких регіонах України; так, у Миколаївській області поширеність ВІЛ серед зазначеної групи сягає 43,8%, у Дніпропетровській області – 41,3%, а в Чернігівській області — 37,5%", - йдеться у прес-релізі.

Крім того, як наголошують в Управлінні ООН з наркотиків і злочинності, нові глобальні оцінки як споживачів ін`єкційних наркотиків, так і ВІЛ-інфікованих споживачів є нижчими, ніж оприлюднені попередні оцінки.

"Тим не менш, нижчі показники не свідчать про зниження епідемії, а вказують на покращення доступу до надійніших даних, що дозволяє оновити вихідні дані для глобальних оцінок щодо споживачів ін`єкційних наркотиків і ВІЛ-інфекції в їх середовищі. Зміни, що сталися з часу попередніх міжнародних, національних і регіональних оцінок щодо вживання ін`єкційних наркотиків і ВІЛ-інфекції серед таких споживачів, відбуваються значною мірою завдяки покращенню методів оцінки і збільшенню глобального охоплення біо-поведінковими дослідженнями і спеціальними оцінками людей, які вживають ін`єкційні наркотики", - зазначають в ЮНОДК.

Також, за даними організації, в Україні люди, які вживають ін`єкційні наркотики, залишаються в епіцентрі епідемії.

"Для зміни траєкторії епідемії ВІЛ в Україні необхідно збільшити інвестиції задля розширення перевірених часом послуг з ВІЛ/СНІД для споживачів ін`єкційних наркотиків", - підкреслюють в управлінні ООН.