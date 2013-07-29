Погода в Україні на тиждень - грозові зливи та спека

У першій половині поточного тижня в деяких західних і центральних регіонах, а також в Одеській області у зв`язку з проходженням на території України атмосферного фронту пройдуть зливи з градом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у понеділок повідомив журналістам директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

«Упродовж 30, 31 липня і 1 серпня через територію України очікується проходження активного атмосферного фронту, який зумовить сильні зливи спочатку на заході України, а потім ця зона переміститися на територію Житомирської, Вінницької та Одеської областей. І саме в цих областях очікуються зливи, грози, місцями випадання граду і шквальні пориви вітру», - сказав Кульбіда.

За словами синоптика, в цей період в інших регіонах України збережеться суха і спекотна погода.

Температурний режим наприкінці липня залишиться досить високим, проте вже 1 серпня температура повітря в західних областях знизиться до + 20-25 градусів, тоді як на півдні вона залишиться на рівні + 35.

У другій половині тижня, за словами Кульбіди, середня температура повітря в Україні становитиме + 27-32 градуси.

Проте вже на початку наступного тижня стовпчики термометрів почнуть підвищуватися і температура повітря у всій країні перевищить + 30 градусів, що, за словами Кульбіди, на 6-8 градусів вище за нормальну температуру для цього періоду.