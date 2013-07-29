Розпочато розслідування щодо тендерів МОЗу

Антимонопольний комітет почав аналіз тендерів за участі ПрАТ "Індар" для встановлення наявності ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Про це повідомив в.о. голови АМКУ Рафаель Кузьмін у відповідь на депутатське звернення Лесі Оробець, пишуть "Наші гроші"

Дослідження почалось зі звернення народного депутата В’ячеслава Кутового, який звернув увагу АМКУ на кілька тендерів 2013 року.

За підряди на постачання протитуберкульозних та імунобіологічних препаратів між собою конкурували державна компанія "Індар" та ТОВ "МВВ інвестментс".

У разі виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, Антимонопольним комітетом буде вжито відповідні заходи, повідомив Кузьмін.

Нагадаємо, у липні "Індар" і "МВВ інвестментс" взяли участь у тендері Міністерства охорони здоров’я на постачання препарату Абакавір для хворих на СНІД на суму 17,98 мільйонів гривень.

Засновниками фірми "МВВ Інструментс" були Яна Хейфец (Ізраїль) та киянин Борис Хейломський. Останній є батьком Олександра Хейломського, який є співзасновником фірми "Рідан" разом з нинішнім головою правління "Індару" Любов’ю Вишневською.

Наглядову раду "Індару" очолює Дмитро Політіко, однокурсник заступника міністра-глави тендерного комітету МОЗ Романа Богачова.