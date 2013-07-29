Українські вчені виконують операції без наркозу і крові

Українські вчені Сергій Мельничук і Геннадій Книшов розробили метод, завдяки якому тварину можна ввести в стан сплячки під час операції, не застосовуючи наркоз, повідомляє телеканал NTD. При цьому в організмі уповільнюються всі процеси. Таким чином, надрізи виходять майже безкровними.

Після того, як рану зашили, щур отямився і, наче нічого й не було, бігав по клітці. Вчені провели безліч подібних операцій і на інших тварин. Після більш складних медичних втручань вони чудово себе почували.

Дослідники стверджують: такого ефекту можна досягти і на людях, ввівши хворого у стан гіпобіозу - пониження життєдіяльності. Сергій Мельничук піддивився цей метод у тварин.

«Перед тим як впасти в цей стан, вони створюють для себе замкнуті умови: нора, вхід з якої забивають землею. Берлога, мул, слиз, якою покривається тіло. Таким чином створюються умови, де концентрація вуглекислоти вища, ніж у звичайному нормальному природному стані », - каже Мельничук.

Суть методу штучного усипляння - в насиченні організму вуглекислим газом, паралельно з пониженням температури тіла. Внаслідок цього всі обмінні процеси зупиняються, тварина впадає в свого роду економний режим. Для людини такий стан подібний до літаргічного сну.

«Ми пригальмовуємо обмінні процеси в організмі, які призводять до того, що витрачання поживних, енергетичних речовин, йде набагато повільніше. І організм, маючи той резерв, може використовувати його набагато довше », - розповідає Мельничук.

Вчені стверджують: якщо метод відпрацювати на людині, стануть можливими операції без хімічного наркозу і без втрати крові. Однак, поки введення людей в стан гіпобіоза, коли організм нічого не відчуває, ще не розгадано.