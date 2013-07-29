У Києві шахрайки виманювали кошти начебто для допомоги хворим дітям

Працівники міліції Шевченківського райуправління столичної міліції затримали шахрайок, які виманювали у людей кошти під приводом допомоги хворим дітям.

Як повідомили УНІАН у Шевченківському РУ ГУ МВС України у місті Києві, 38-річна та 40-річна жінки давали оголошення в Інтернеті з проханнями надати допомогу хворим дітям. Вони копіювали фото реальних дітей, які потребують великі суми лікування, але координати та банківські рахунки вказували власні.

Крім того, шахрайки ходили просити матеріальну допомогу навіть в лікарні. Під час одного такого відвідування медичного закладу їх було затримано завдяки матері хворої дитини.

Жінка деякий час разом зі своєю дитиною знаходилась на реабілітації в одній зі столичних лікарень. Одного дня, коли вона спустилась на перший поверх лікарні в аптеку і стала в чергу, до неї підійшли дві жінки, які почали просити про допомогу для доньки однієї з них, яка дуже хвора, а на операцію, яка може врятувати дитині життя, не вистачає грошей. На фотографії нібито цієї дитини жінка побачила власну, а коли розгледіла банківські реквізити на фотокартці, то зрозуміла, що зовсім недавно перерахувала 2 тис. грн саме на цей рахунок.

Не розгубившись, жінка відповіла шахрайкам, що обов’язково допоможе, але їй треба піднятися в палату і взяти гроші. Поки шахрайки чекали, жінка телефонувала до міліції.

Правоохоронці встановили, що обидві шахрайки раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності за крадіжки та незаконні операції з наркотиками. Отримані гроші витрачали на розваги та наркотики.

Слідчим відділом Шевченківського райуправління відкрито кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, виправними роботами від одного до двох років, обмеженням волі до п’яти років або позбавленням волі до трьох років.

Працівники міліції перевіряють затриманих на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень на території міста, а також встановлюють коло постраждалих від дій аферисток. За попередньою інформацією, внаслідок їхніх дій постраждали кілька десятків дітей.