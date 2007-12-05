На Херсонщині розвиватимуть систему реабілітації онкохворих

У лютому у Херсонській області стартує всеукраїнська акція “Сонце сяє для всіх”, яка спрямована на розвиток системи реабілітації хворих на рак.

Про це повідомив президент благодійного фонду “Дім Надії” Андрій РЕВТОВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, мета акції полягає у тому, щоб об’єднати зусилля громадських, християнських організацій, народних депутатів та партій, представлених у парламенті, при створенні реабілітаційних центрів для онкохворих.

А.РЕВТОВ зазначив, що центральний офіс благодійного фонду “Наш Дім” знаходиться в Херсоні, тому звідти стартує акція, яка потім проводитиметься у Полтавській області, а згодом в усіх областях України.

За його словами, метою акції є збір коштів, необхідних для проведення навчальних конференцій, друкування необхідної літератури, яка служитиме посібником для роботи реабілітаційних центрів для онкохворих. “Якщо кожен громадянин України, включаючи дітей та пенсіонерів, зможе пожертвувати всього лише одну гривню, то цих коштів буде достатньо для того, щоб провести підготовку у всіх областях України спеціалістів, які необхідні для реабілітації онкохворих”, - сказав А.РЕВТОВ.

Він зазначив, що акція ставить перед собою такі завдання: створити умови для формування в Україні системи реабілітації онкологічних хворих, підвищення якості життя і трудової діяльності; впровадити навчання фахівців, які повинні створювати та виконувати індивідуальну програму реабілітації для онкологічних хворих і дітей зі злоякісними пухлинами; підготувати законодавчі передумови для зниження економічних збитків держави за рахунок підвищення якості життя онкологічних хворих та інвалідів, інтеграції у суспільство і трудову діяльність, а також створити у суспільстві позитивний імідж громадських християнських організацій, які працюють у сфері соціально-правового захисту прав онкологічних хворих.

У свою чергу, координатор проекту, кандидат медичних наук, професор Сергій МІСЯК зауважив, що в Україні з діагнозом “рак” живуть близько 860 тисяч осіб, а 120-140 тисяч щорічно помирають від цієї хвороби, а це 35% людей працездатного віку.

За його словами, в Україні, на жаль, немає реабілітаційних центрів, які б могли допомагати людям, що пройшли лікування від раку. С.МІСЯК зазначив, що в Україні не готують кадрів для реабілітаційного процесу в онкології, які б могли не тільки повертати здоров’я хворим, а й інтегрувати їх у суспільство. Саме тому, за його словами, стартує акція “Сонце сяє для всіх”, яка хоче донести до усіх інформацію про необхідність роботи таких центрів. “Їм треба простягнути руку, дати можливість відчути себе здоровими”, - додав С.МІСЯК.

Співорганізатором акції виступає Трудова партія України.