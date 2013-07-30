Розроблено проект закону про створення соціальної інспекції

З метою забезпечення українців якісними і доступними соціальними послугами, Мінсоцполітики розробило проект закону про створення соціальної інспекції. Про це повідомила міністр соціальної політики України Наталія Королевська під час прес-конференції у Кабінеті міністрів, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«Забезпечення українців якісними і доступними соціальними послугами є важливим елементом соціального захисту. Тому Мінсоцполітики розробило проект закону про створення соціальної інспекції, яка забезпечить ефективність використання кожної соціальної гривні», – сказала Королевська.

За словами міністра, соціальна інспекція – це інструмент внутрішнього контролю, який стежитиме за якістю надання соціальних послуг та захищати права громадян.

«Ми прагнемо, аби людина не тільки на папері мала якісь права, а знала про ці права і могла їх реалізувати без надзусиль. І щоб органи та установи соціальної сфери допомагали людям у цьому, а не були додатковою перешкодою, яку потрібно здолати», – зазначила вона.

Королевська відзначила, що ефективна система надання соціальних послуг має працювати в три етапи. Перший етап: людина приходить у центр надання послуг, котрий працює за принципом «єдиного вікна». Другий – без зайвих довідок і ходінь по кабінетах, на основі інформації з єдиної інформаційної бази отримує необхідну послугу. Третій – соціальна інспекція перевіряє якість надання цієї послуги.

«Робота соціальних інспекторів сприятиме тому, щоб соціальна допомога була максимально адресною. Щоб її отримували ті, хто справді її потребує. Так це працює в усьому цивілізованому світі. Так має працювати в Україні», – наголосила Королевська.