В Україні середній рівень поширення вірусного гепатиту С

Всесвітня організація охорони здоров’я оцінює Україну як країну з середнім рівнем поширення вірусного гепатиту С, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

"За оцінкою експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я, на хронічну форму вірусного гепатиту В страждає близько 240 млн людей. Близько 600 тис. осіб щорічно помирає від гострих або хронічних наслідків хвороби. У світі вірусним гепатитом С щорічно інфікуються 3-4 млн осіб, 150 млн страждають на хронічну форму цього захворювання, 350 тис. щороку помирають", - йдеться у повідомленні.

За даними ВООЗ, в Україні інфіковано близько 3% громадян, що становить приблизно 1,2 млн осіб.

“Нині у світі гепатити за ступенем поширеності та рівнем захворюваності займають одне із провідних місць у структурі інфекційних хвороб. Достовірної статистики щодо вірусних гепатитів не має жодна країна. Для її отримання необхідно провести тотальний скринінг населення, що є фактично неможливим”, сказав директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ Микола Хобзей.

За його словами, вірусні гепатити становлять серйозну медичну і соціальну проблему через широку поширеність, а також високий ризик розвитку невиліковних захворювань печінки. Особливе соціальне значення мають гепатити В і С, перенесення вірусу яких здійснюється через кров або інші біологічні рідини хворої людини.

Хобзей додав, що понад 90% здорових дорослих людей, інфікованих гепатитом В, одужують і повністю позбавляються вірусу впродовж шести місяців.

"Гепатит С більш підступний: лише у 15% осіб, заражених вірусом гепатиту С, розвивається гостра форма ураження, що може закінчитися повноцінним імунітетом”, - сказав він.

На прес-конференції також йшлося, що в Україні лікування хворих на гепатит дітей повною мірою фінансується державою, згідно з Національним планом дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року. На це у державному бюджеті на 2013 рік передбачено 8 млн грн.

*** 28 липня в Україні відзначатимуть Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами. Цього року цей день проводитиметься під гаслом "Це гепатит. Знайте його. Захищайтеся від нього".