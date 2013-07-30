Чиновники незаконно продали частину дитячого санаторію

Дніпровська екологічна прокуратура встановила, що чиновники Черкаського обласного відділення Фонду держмайна незаконно реалізували за 1,5 млн. грн будівлі піонертабору і санаторні корпуси, розташовані на березі Кременчуцького водосховища.

Як повідомила УНІАН прес-служба прокуратури, при перевірці законності приватизації санаторію «Світанок» (Черкаська область) у 2002-2007 роках, були встановлені порушення з боку посадових осіб регіонального відділення Фонду державного майна.

За даними прокуратури, чиновники зловжили своїм становищем і реалізували частину майна санаторію вартістю майже 1,5 млн. грн – будівлі комплексу піонерського табору, корпуси санаторію, в якому повинні оздоровлювати дітей чорнобильців.

Прокуратура 26 липня почала провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем), яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років і штрафу від 8 500 до 17 000 гривень.