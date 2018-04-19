Лише 8% українців регулярно відвідують лікарів - опитування

Лише 8% жителів України регулярно відвідують лікарів, 41% - коли є проблеми із здоров`ям, у крайньому випадку – лише 37%.

Як наголосив директор Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Анатолій Заболотний, представляючи результати дослідження оцінки здоров`я українців, ініційованого компанією Philips в Україні спільно з Фондом Ахметова.

«Отримавши результати цього опитування, нас особливо занепокоїв той факт, що понад третини українців дуже рідко або взагалі ніколи не проходять профілактичні огляди: лише 8% українців регулярно відвідують лікаря, а в більшості своїй українці звертаються до лікаря, коли є проблеми із здоров`ям (41%), або у крайньому випадку (37%). При цьому тільки рання діагностика при онкології і вчасне звертання до лікаря при перших симптомах туберкульозу (кашель, що триває більше 2-3 тижнів; рясне потовиділення вночі; слабкість; підвищення температури тіла до 37) дають можливість вчасно почати і успішно пройти лікування», - сказав Заболотний.

За його словами, дослідження показало, що лише 2,79% населення вважає туберкульоз потенційною загрозою здоров`ю, тоді як епідемія триває в Україні з 1995 року, а саме захворювання передається повітряно-краплинним шляхом.

Він підкреслив, що в Україні відсутня культура регулярних профілактичних візитів до лікарів.

«По роботі у програмі «Зупинимо туберкульоз» ми точно бачимо, що проблема пізнього звернення, відсутність належної турботи про своє здоров`я також впливає на вирішення проблеми подолання епідемії в країні», - зазначив Заболотний.

«Ми активно працюємо у сфері охорони здоров`я, і ведемо дві великі програми по онкології, де ми привносимо світовий стандарт у радіології (онкології), комплексно працюємо з проблемою туберкульозу. Оскільки наш підхід – це робота на результат, на пацієнта, потрібно розуміти, що недостатньо сьогодні тільки поставити устаткування. Потрібно розуміти, як на проблему впливають інші чинники – це і підготовка лікарів, і також дуже важлива поведінка пацієнта. Це є критичним чинником в обох захворюваннях – в онкології, і туберкульозі», - зазначив Заболотний.

***Дослідження Philips «Стан здоров`я українців» проводилося дослідницькою компанією GFK Ukraine в рамках щомісячного дослідження «Омнібус» за методологією, розробленою для міжнародного дослідження «Індекс здоров`я і благополуччя». Дослідження засноване на національній репрезентативній вибірці із 1 000 українців віком від 15 до 59 років. Метод дослідження – особисті інтерв`ю вдома у респондента. Період проведення дослідження: 16-30 квітня 2013 року.